"Пока не хочется": 49-летняя Алуа Конарова высказалась о замужестве и счастье в жизни

Алуа Конарова. Фотj: instagram.com/aluakonarova

49-летняя продюсер Алуа Конарова высказалась о замужестве и своем счастье в жизни. Она призналась, что пока ей создавать семью с мужчиной не хочется, передает NUR.KZ.

На личные темы знаменитость, живущая сейчас в Турции, поговорила в Instagram. Один из подписчиков спросил Конарову, почему такая красотка до сих пор не замужем.

"Так красотка там побывала. Пока не хочется. А может, и не пока. Дайте уже отпуск, я ж недавно в тайм-ауте. Честно? Пока кайфую, честное слово. Капец как комфортно уделять все внимание и время только себе", - заявила Алуа Курманалиевна.

Story Алуа Конаровой. Скрин: instagram.com/aluakonarova

Другой пользователь соцсети поинтересовался, смогла бы она построить отношения с мужчиной примерно 30-летнего возраста.

В ответ продюсер выразила недоумение, что ей делать с таким "мальчиком".

"Усыновить разве что", - пошутила она.

Счастье для Конаровой заключается в проживании самой жизни.

"Счастье каждому свое. Кому-то в замужестве, кому-то в детях, кому-то в работе, а кому-то просто в самой жизни", - философски отметила она.

Story Алуа Конаровой. Скрин: instagram.com/aluakonarova

Напомним, ранее Алуа Конарова похвасталась своими собственными апартаментами в Турции. Она отметила, что купить недвижимость в той стране было мечтой ее мамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951809-poka-ne-hochetsya-49-letnyaya-alua-konarova-vyskazalas-o-zamuzhestve-i-schaste-v-zhizni/