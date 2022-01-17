"Отношения не должны быть напоказ": Дайнеко призналась, что скрывает настоящие романы

Российская певица Виктория Дайнеко снова разоткровенничалась со своими подписчиками в соцсети. И вновь разговор зашел о ее романах, передает NUR.KZ.
34-летней Дайнеко пришлось "отбиваться" от моралистов, которые посчитали, что знаменитость слишком любвеобильна.
"Публичных отношений было много, как минимум пять. Это со стороны зрителей очень много", - адресовали ей сообщение в Instagram.
Артистка не промолчала и написала свой ответ.
"За 17 лет? Даже то, что вы пишите - это в среднем по 3,5 года на отношения. Для меня это вполне нормально. Каждый, безусловно, судит по себе и по своим нравственно-религиозным меркам.
Но только не забывайте, что у каждого понятия "много-мало", "долго или нет" - разные. Так что ваш вопрос абсолютно бестактный. Но вы наверняка это знали, да?" - пристыдила она задавшего вопрос.
По мнению некоторых подписчиков, все отношения Дайнеко быстро заканчиваются. Их не стоило выставлять на публику, считают они.
"Вы говорите это человеку, который скрывает своих мужчин. Вы понятия не имеете, с кем я, когда и как. А все, что в инстаграм с момента моего развода, никогда не были мужчинами "отношений".
Но я уже поняла, что совместные клипы - это для многих практически уже свадьба. Я считаю, что отношения не должны быть напоказ, но и сидеть в подполье и выходить совместно только под покровом ночи - тоже лишнее", - заявила она.
Напомним, недавно Вика Дайнеко высказалась о романах с иностранцами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951472-otnosheniya-ne-dolzhny-byt-napokaz-dayneko-priznalas-chto-skryvaet-nastoyaschie-romany/