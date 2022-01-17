"Отношения не должны быть напоказ": Дайнеко призналась, что скрывает настоящие романы

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко снова разоткровенничалась со своими подписчиками в соцсети. И вновь разговор зашел о ее романах, передает NUR.KZ.

34-летней Дайнеко пришлось "отбиваться" от моралистов, которые посчитали, что знаменитость слишком любвеобильна.

"Публичных отношений было много, как минимум пять. Это со стороны зрителей очень много", - адресовали ей сообщение в Instagram.

Артистка не промолчала и написала свой ответ.

"За 17 лет? Даже то, что вы пишите - это в среднем по 3,5 года на отношения. Для меня это вполне нормально. Каждый, безусловно, судит по себе и по своим нравственно-религиозным меркам.

Но только не забывайте, что у каждого понятия "много-мало", "долго или нет" - разные. Так что ваш вопрос абсолютно бестактный. Но вы наверняка это знали, да?" - пристыдила она задавшего вопрос.

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

По мнению некоторых подписчиков, все отношения Дайнеко быстро заканчиваются. Их не стоило выставлять на публику, считают они.

"Вы говорите это человеку, который скрывает своих мужчин. Вы понятия не имеете, с кем я, когда и как. А все, что в инстаграм с момента моего развода, никогда не были мужчинами "отношений".

Но я уже поняла, что совместные клипы - это для многих практически уже свадьба. Я считаю, что отношения не должны быть напоказ, но и сидеть в подполье и выходить совместно только под покровом ночи - тоже лишнее", - заявила она.

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

Напомним, недавно Вика Дайнеко высказалась о романах с иностранцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951472-otnosheniya-ne-dolzhny-byt-napokaz-dayneko-priznalas-chto-skryvaet-nastoyaschie-romany/