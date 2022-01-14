"Совсем другой мир": Виктория Дайнеко высказалась о романах с иностранцами

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Певица призналась, что дарила подарки мужчинам и не умела отпускать прошлое, передает NUR.KZ.

34-летняя Вика Дайнеко провела откровенный разговор с подписчиками в Instagram. Она призналась, что в ее жизни были романтические истории с иностранцами. Это случилось во Франции и Аргентине, заявила артистка.

"После одних съемок у меня появился парень-француз. Ну и многим известен герой моего клипа "Бей себя" - англичанин. Скажу одно, европейские мужчины - это совсем другой мир, и не всегда нам понятный. Желания это изучать дальше у меня не возникло", - отметила певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

При этом Вика заверила, что любви с первого взгляда никогда не испытывала, а только симпатию. Вернуть прошлые отношения артистка уже не желает.

"Прошло много времени, прежде чем я научилась отпускать и отношения, и людей. Я уже давно не хочу возвращать ничего из прошлого. Пусть оно остается там, где есть. Я уже там больше не живу", - написала она.

Дайнеко также призналась, что в прошлом дарила дорогие подарки мужчинам.

"Всякое было, но я давно так не делаю. Дорогие подарки я дарю себе самой или своей семье", - рассказала она.

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951125-sovsem-drugoy-mir-viktoriya-dayneko-vyskazalas-o-romanah-s-inostrantsami/