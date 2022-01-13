"Зачем мне солидный мужчина?": Макеева порассуждала о роли денег в отношениях

Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева поразмышляла на тему любви и денег. Актриса отметила, что в душе является ребенком и никогда не искала выгоды в отношениях, передает NUR.KZ.

40-летняя Анастасия Макеева попыталась разобраться, почему люди стремятся состоять в отношениях, но не забывают о своей выгоде. Своими размышлениями она поделилась в Instagram.

"Часто нам в детстве говорят: "Надо удачно выйти замуж". И все, ты молодец. Выйти замуж за обеспеченного человека. И вроде ты замужем и переложила свой груз ответственности на партнера.

Получается, что с детства нас программируют быть безответственными и выгодно себя продать. А чем отличается путана от женщины в таком союзе? Только тем, что у путаны много клиентов, а у такой модели союза эксклюзивный контракт с одним клиентом.

Ты выгодно себя продаешь и, в принципе, тебя волнует только, чтобы контракт не расторгли", - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса не может понять, почему деньги стали приоритетом в отношениях. Ей самой часто писали, что с ней должен быть солидный мужчина.

"А зачем мне солидный мужчина? Что мы ищем от отношений? Я в душе ребенок и мне нравится моя детскость взгляда на жизнь, и я меняю деньги на свободу выбора быть такой, какая я есть.

Никогда я не ставила в приоритет отношений деньги. Деньги - это возможности и средства для осуществления наших потребностей, не более, а вот самое ценное - это мы и наш внутренний мир, который мы ломаем под того, кто за нас платит.

Наверное, поэтому я всегда избегала финансово-зависимых отношений. К красивой жизни привыкаешь быстро, да и ценить ее перестаешь быстро, а отказаться не можешь.

Куда сложнее, но и интереснее добиваться и идти к финансовому успеху самостоятельно, и в том темпе, чтобы мозг был готов принять изменения", - резюмировала Анастасия.

Подписчики согласились с актрисой.

"Конечно, любовь на первом месте!", "В наше время все решают, к сожалению, деньги, все продается и покупается", "Невозможно с вами не согласиться", "Все верно написано", - отметили они.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова - отца четверых детей. Актриса заверяет, что очень счастлива в четвертом браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951022-zachem-mne-solidnyy-muzhchina-makeeva-porassuzhdala-o-roli-deneg-v-otnosheniyah/