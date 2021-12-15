"Наша профессия превратилась в фаст-фуд": Дайнеко порассуждала о новой музыке

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко посетовала на то, что современная музыка изменилась и стала похожа на "фаст-фуд", а мелодии, по ее мнению, выходят под тренды TikTok, лишенные всяких чувств, передает NUR.KZ.

Вика Дайнеко написала пост-размышление в Instagram.

"В последнее время мне немного жутко наблюдать картину в музыкальном мире. Наша профессия превратилась в фаст-фуд, в масс-маркет, где каждую неделю новый релиз, похожий на все остальные соседние релизы.

Песни выходят, чтобы подходить под тренды ТикТока, а не потому что в душе нет места чувствам и их нужно непременно разместить. Попахивает пластиком, который засоряет Всемирный океан. Такая музыка засоряет наши мозги, уши и жизнь. В ней так мало осталось живого!

С таким удовольствием слушаю новый альбом Адель и мечтаю о том, чтобы мир музыки вернулся к своей аутентичности, к честности и к чувствам, а не трем прихлопам и модным словечкам. Умоляю.

Это же просто все становится похоже на свалку, а люди требуют новых песен и новых песен, потому что с момента прошлого релиза прошло три месяца и он уже старый. Остановите карусель", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики согласились с мнением певицы. Многие отметили, что давно не слышали настоящих хитов.

"Есть спрос - есть предложение", "Ключевые слова "люди требуют", "рынок рулит" и это невозможно остановить. Но выбор есть, каждому свое", "А какая вам разница? Не будьте сами фаст-фудом", "Я свой плей-лист уже давно не обновлял. Нет хитов", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947017-nasha-professiya-prevratilas-v-fast-fud-dayneko-porassuzhdala-o-novoy-muzyke/