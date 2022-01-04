Адель купила "по скидке" особняк Сильвестра Сталлоне

Адель. Фото: instagram.com/adele

Британская певица Адель купила особняк в Беверли-Хиллз у американского актера Сильвестра Сталлоне. Произошло это после того, как он не смог продать его за первоначальную цену и сделал "скидку", снизив стоимость почти в два раза, передает The Sun.

По информации издания, изначально актер хотел реализовать недвижимость за 81 млн фунтов стерлингов (47 млрд тенге). Но покупателей не нашлось.

Цену снижали дважды. В итоге особняк выставили за 42 млн фунтов стерлингов (24 млрд тенге). Такая стоимость устроила известную певицу, она решила его приобрести.

Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что таким образом 33-летняя звезда расширила свой портфель недвижимости, в котором уже присутствуют дома в Лондоне и Лос-Анджелесе.

Напомним, Адель похудела на 45 килограммов и раскрыла секрет своей стройности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949690-adel-kupila-po-skidke-osobnyak-silvestra-stallone/