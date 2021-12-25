Разведенный Григорий Лепс уехал из России

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

Григорий Лепс после развода со второй женой Анной Шаплыковой уехал из России. Певец решил отвлечься от навалившихся проблем в Италии, где у него роскошная вилла, передает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что музыкант болезненно переживает разрыв. Он срывал премьеру песни и попадал в больницу с гипертоническим кризом. Чтобы прийти в себя, артист на днях отменил все дела и улетел в Европу.

Григорий Лепс отправился в путешествие не один, а в компании старшей дочери от первого брака Инги. Сейчас бывшие супруги не поддерживают отношения, но с дочерью певец общения не прерывал.

Он помогал наследнице финансово, отправил учиться в Лондон. Потом девушка поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Получив образование, вернулась в Россию.

Напомним, недавно стало известно, что Григорий Лепс официально развелся с женой спустя 20 лет брака. СМИ посчитали, что может получить Анна Шаплыкова после расставания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948534-razvedennyy-grigoriy-leps-uehal-iz-rossii/