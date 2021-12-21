Квартиры, машины и алименты в 10 млн рублей: что может получить после развода жена Лепса

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

Григорий Лепс - один из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Его годовой доход составляет 5,3 миллиона долларов. СМИ посчитали, что полагается экс-супруге певца после их расставания.

Накануне стало известно, что Лепс и Анна Шаплыкова официально развелись. Теперь им предстоит договориться о совместном имуществе и опеке над детьми, двое из которых несовершеннолетние. При этом вполне вероятно, что дележка имущества пройдет без споров - бывшие супруги могли обсудить все заранее и полюбовно.

Неделю назад Лепс вышел из состава учредителей своей ювелирной компании ООО "Джи эл джуэрли", которая теперь полностью стала собственностью его жены. За прошлый год компания заработала 18 миллионов рублей (около 107 миллионов тенге), пишет Life.ru.

Супруги имеют квартиру в высотном доме Москвы площадью 300 метров, стоит она около 230 миллионов рублей (более 1,3 миллиарда тенге) и записана на Анну. Лепс же владеет 83-метровой квартирой, которая оценивается примерно в 70 миллионов рублей (415 миллионов тенге).

Паре принадлежат также два дома (площадью 1555 и 2421 квадратных метров) на участке в 40 соток в элитном поселке. По некоторым данным, Лепс арендовал два гектара примыкающего к домам леса. Стоимость имущества может составлять больше 800 миллионов рублей (4,7 миллиарда тенге).

Лепс может похвастаться и автопарком из дорогих машин, включающим в себя спортивное купе Bentley Continental GT, кабриолет Lexus IS250С, внедорожники Lexus GХ460 и Range Rover, седан Audi A8 и роскошный Mercedes-Maybach S-Класс.

Кроме того, у певца в столице есть рестораны "Рюмка водки" и "Лесной". Он также является учредителем нескольких компаний в разных сферах торговли, которые могут приносить ему 10-15 миллионов рублей в год (59-89 миллионов тенге).

Отдельного внимания заслуживает заработок Лепса, с которого Анне полагается треть как матери его несовершеннолетних детей в случае, если они после развода останутся с ней.

Только за выступление на новогодних корпоративах артист может получить около 12 миллионов рублей (71 миллион тенге). За участие в шоу "Голос" он может зарабатывать до 75 миллионов рублей в сезон (445 миллионов тенге). Еще 25 миллионов рублей (148 миллионов тенге) в год Лепсу приносит его продюсерская деятельность.

Как посчитал журнал Forbes, в 2020 году Лепс занял восьмую строчку с доходом в 5,3 миллиона долларов — это 391 миллион рублей (2,3 миллиарда тенге). То есть Анна может претендовать на алименты в размере около 130 миллионов рублей в год (771 миллион тенге). В месяц получается чуть больше 10 миллионов рублей (59 миллионов тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947700-kvartiry-mashiny-i-alimenty-v-10-mln-rubley-chto-mozhet-poluchit-posle-razvoda-zhena-lepsa/