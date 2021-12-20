Григорий Лепс официально развелся с женой спустя 20 лет брака

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

Известный российский певец Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) официально развелся. Больше 20 лет он состоял в барке с Анной Шаплыковой.

Информацию о разводе популярного российского исполнителя подтвердили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда.

"Решением судебного мирового участка №364 от 20 декабря, исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой Анны с Лепсверидзе Григорием удовлетворено", - сообщили в судебном органе.

Отмечается, что в заседании участвовал лишь представитель Шаплыковой, от Лепса же в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.

Пара узаконила свои отношения в 2000 году. Анна Шаплыкова тогда работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле.

Недавно мы писали, что Шаплыкова подала на развод. Ради троих общих детей пара решила сделать расставание мирным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947603-grigoriy-leps-ofitsialno-razvelsya-s-zhenoy-spustya-20-let-braka/