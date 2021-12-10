"Мне пришла идея улететь на Гавайи": Айару Бакытбек рассказала, что хочет на 18-летие

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек готовится на днях отпраздновать свое совершеннолетие. В честь важной даты девушка решила устроить себе путешествие на Гавайи, передает NUR.KZ.

В своем Instagram младшая сестра блогерши Айсауле Бакытбек рассказала о своих планах на 18-летие. После дня совершеннолетия девушка намерена прилететь в Казахстан из Америки, где сейчас получает образование. А перед этим собирается отдохнуть на Гавайских островах.

"Дорогие родственники (и друзья)! Если кто-то думает, что мне подарить на день рождения (прилетаю 23 декабря и, скорее всего, отмечу дома), то я хочу духи и помаду Том Форд и карточницу Saint Laurent. На само 19 число у меня есть "Каспи" и не очень много на нем денег, потому что мне пришла гениальная идея улететь на Гавайи. В продолжение, коричневые тени-карандаш Bobby Brown и красивые пижамы Oysho. Еще можно свечки, книжки и заколки. Украшения тоже принимаются! Если вас не устраивает что-то из списка, то принимается все красивое в принципе. До скорой встречи!" - написала Айару.

Story Айару Бакытбек. Скрин: instagram.com/aiaru_bb

Напомним, ранее мы писали, что Айару Бакытбек получила море комплиментов после фото в топе и микрошортах из жаркой Калифорнии на фоне бескрайнего моря и песка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946417-mne-prishla-ideya-uletet-na-gavayi-ayaru-bakytbek-rasskazala-chto-hochet-na-18-letie/