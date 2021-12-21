"Настроение было ниже плинтуса": Жания Джуринская рассказала, как хотела ребенка

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала, как мечтала о ребенке. По словам будущем мамы, она целыми днями только об этом и думала, но забеременеть получилось лишь тогда, когда она отпустила ситуацию, передает NUR.KZ.

Как и остальные блогеры, актриса часто общается со своими поклонниками в соцсети. В связи с последними новостями из жизни Жании многие вопросы пользователей соцсети касаются ее беременности. В своем Instagram Джуринская ответила на слова подписчицы, которая не может забеременеть.

"Я целыми днями только об этом думала, у меня была огромная стопка тестов! И каждый раз, когда тест выдавал одну полоску, настроение было ниже плинтуса. А потом до меня дошло, что у моего ребенка свой день и свое время. Когда он сам решит, тогда и будет все. От меня ничего не зависит. Я отпустила ситуацию, и через пару месяцев Даник сказал, что я беременна", - рассказала Жания.

Story Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

По словам артистки, она пока не знает, какого пола будущий ребенок, однако видела сон с его участием.

"Не делали второй скрининг (обычно пол ребенка становится известен во время него - прим. ред.). Но когда я еще не знала, что в положении, видела сны: я веду за ручку ребенка (пока не скажу, какого пола), а через два дня - рыбок в ванной, на одну смотрю и говорю: "Какая она красивая". И всех этих рыбок переселила в казан, не варить, а чтобы сохранить. А через 5-6 дней узнала, что беременна", - поделилась Джуринская.

Story Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Напомним, ранее мы писали, что Жания Джуринская объявила о долгожданной беременности. Она также показала реакцию своей мамы на новость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947757-nastroenie-bylo-nizhe-plintusa-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kak-hotela-rebenka/