Нуртас Адамбай высказался о многоженстве и рассказал, как хотел уничтожить новый фильм про келинку Сабину

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/ nurtasadambay

Известный казахстанский актер и режиссер Нуртас Адамбай рассказал о пережитой во время пандемии депрессии, и как она повлияла на его дальнейшую судьбу. Также шоумен высказался о многоженстве и о том, как из-за изменившихся взглядов на жизнь едва не уничтожил свой новый фильм.

Автор "Келинки Сабины" дал интервью блогеру Бейбиту Алибекову на его YouTube-канале. Адамбай признался, что во время пандемии впал в серьезную депрессию. Он заявил, что ему удалось найти спасение в религии.

"Во время депрессии начинается так называемая чистка. Наша задача - очистить свои души. Но, чтобы дойти до этого момента, нужно было довести себя до вот такого состояния, когда ты понимаешь, что никто, кроме Аллаха, тебе не сможет помочь. Нет такого человека, нет такого психолога, врача или родителей, или близких друзей и так далее. Никого нету. Аллах меня привел к такой ситуации, когда я понял, что у меня вообще никого нет, оказывается. И вот тогда я стал искать Бога", - заявил Адамбай.

Придя в Ислам, шоумен, как он признался, понял, что людям мешает жить нормальной жизнью их эго.

"Ислам говорит, все, что у тебя есть, тебе дал всевышний. Спрячь свой нафс (эго в Исламе - прим. ред.), перевоспитай его, благодари Бога - вот тогда у тебя все будет хорошо. Если ты со своим нафсом не справишься, то ничего хорошего не жди", - считает Нуртас.

Также режиссер заявил, что пережитое помогло ему понять, что материальная составляющая – не самое важное в жизни. Он отметил, что очень много богатых людей все равно ходят с грустными глазами.

Алибеков спросил Адамбая о выходе новой части "Келинки Сабины", изменится ли что-то в фильме после того, как изменилось мировоззрение автора. Режиссер признался, что в какой-то момент вовсе хотел удалить фильм, однако на текущий момент считает нужным лишь вырезать пару сцен.

Также интервьюер спросил мнение Адамбая о многоженстве. Алибеков отметил, что где-то многоженство даже становится трендом.

"В Исламе разрешено брать до четырех жен. Но есть конкретные условия. В священном Коране написано: "Возьми вторую жену, третью, четвертую. Но, если ты уверен, что ты будешь к ним справедлив. А ты не будешь к ним справедлив", написано, понимаешь? Аллах, он знает, кого создал. Он знает человека – это его создание. Он заранее говорит - ты не будешь одинаково справедлив ко всем женам", - подметил Нуртас.

Он также рассказал о том, что слушал автора перевода Корана Порохову, она, как отметил Адамбай, хорошо объяснила, в каком случае можно брать вторую жену.

"Если твоя первая жена, так получилось, что бесплодна, не может родить тебе наследника, но ты имеешь право на наследника. И вместо того, чтобы выгонять эту жену и искать другую, ты оставляешь первую жену и берешь вторую, которая может тебе родить", - привел он пример.

Также, по его словам, когда во время войны погибло много мужчин, можно брать несколько жен, так как "они тоже имеют право на счастье, на детей, и они имеют право на то, чтобы эти дети носили какую-то конкретную фамилию".

Алибеков поинтересовался, а можно ли брать еще одну жену, если ты просто богатый. Адамбай считает, что это не является необходимым условием. Он считает, что часто людьми руководит похоть, когда они задумываются о второй жене.

"Ты одну сначала сделай по-настоящему счастливой. Это тоже непростая задача", - считает Нуртас Адамбай.

Напомним, что режиссер Нуртас Адамбай также рассказал о воссоединении с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947393-nurtas-adambay-vyskazalsya-o-mnogozhenstve-i-rasskazal-kak-hotel-unichtozhit-novyy-film-pro-kelinku-sabinu/