"Вечно ищущие подвох эгоисты": Фариза Ескермес высказалась о тех, кто не умеет любить

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/farizayesskermes

Казахстанская актриса и певица Фариза Ескермес высказалась о людях, не умеющих любить. По ее мнение, это те, кто никому не доверяет и во всем ищет подвох, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес сопроводила новые фотографии в Instagram постом-размышлением.

"Мне так жаль иногда людей, которые не умеют искренне любить. В основном таким уже за 40, прохаванные, холодные, вечно ищущие подвох, проверяющие, 500 раз через фильтр пропускающие, недоверчивые люди, эгоисты.

А еще они учат молодых правильно выбирать спутника по жизни, профессию и работу. Умничают часто. Очень жаль", - написала она, добавив, что руководствуется своими наблюдениями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, мало обратив внимание на пост, отметили, что актриса очень красива и одарили ее фото "лайками". Волнующие снимки не могли не привлечь внимание аудитории. Актриса надела широкий черный пиджак на голое тело, смелый образ дополнили черные кожаные брюки и остроносые туфли на шпильке.

"Какая ты красивая", "Ну такие они, что поделать", "Уф-уф", "Все говорят об искренней любви, но не показывают это", - подписали они.

Напомним, актриса Фариза Ескермес рассказала, как едва не стала жертвой таксиста-насильника. Также актриса осадила "уятменов" за вольности в высказываниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947087-vechno-ischuschie-podvoh-egoisty-fariza-eskermes-vyskazalas-o-teh-kto-ne-umeet-lyubit/