"Когда эта женщина родит?": беременная Нюша в бикини вызвала споры подписчиков

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша показала свой беременный живот в бикини. Одни фанаты назвали фото милым, другие удивились, что артистка так "долго" беременна, передает NUR.KZ.

В конце июля певица развеяла сомнения насчет своей беременности. Ее фото с округлившимся животом умилили Рунет. На днях Нюша вновь опубликовала свой снимок в "интересном" положении.

"Не пишите мне про "опустился животик", "скоро роды" и т. д. Это фото сделано месяц назад", - написала Нюша в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты не поскупились на комментарии.

"Идеальная", "Очень красивая фигура", "Самая красивая мамочка", "Как всегда шикарная", "Мило", - написали они.

Однако некоторым подписчикам показалось, что беременность Нюши "затянулась". А кто-то предположил, что знаменитость уже родила.

"Мне кажется, что уже пошел 11-й месяц беременности, долгая беременность что ли?", "Мне одной кажется, что беременность Нюши бесконечна?", "Да она давно родила", "Боже, когда ты родишь уже?! Кажется, что вечность ходишь",

"Ты еще не родила? Давай уже", "Господи такое ощущение, что вы третий год ходите беременной", "Почему так долго тянется", "Ждемс", "Думала вы вместе с Серябкиной в ноябре родите", "Ужас! Когда эта женщина родит?", "А может она уже родила?", "Надоели уже эти животы!" - распекли артистку критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943827-kogda-eta-zhenschina-rodit-beremennaya-nyusha-v-bikini-vyzvala-spory-podpischikov/