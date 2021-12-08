"Сладкая такая": Айару Бакытбек получила море комплиментов после фото в топе и микрошортах

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

17-летняя сестра Айсауле Бакытбек, получающая образование в США, стала радовать подписчиков фотографиями из жаркой Калифорнии. На них девушка позирует в топах, шортах и купальниках. Кадры фигуристой девушки не оставили равнодушными пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Недавно Айару, которая через несколько дней отметит свое совершеннолетие, порадовала фанатов очередным снимком с пляжа. На кадре она позирует в топе и белых коротких шортах на фоне бескрайнего моря и песка.

Писать длинный пост девушка не стала, лишь опубликовав смайл в виде пальмы.

Зато жалеть слов не стали ее подписчики, осыпав юную студентку комплиментами.

"Красавица", "Блин, сладкая такая", "Такая красотка, счастья вам и достижения мечт", "Ах, эта родинка! Меня с ума свела", - признались они.

Не меньше восторга вызвала и другая фотография Айару, на которой она в купальнике, демонстрирующем ее фигуру, снова на фоне волн.

В этом году девушка закончила школу, после чего отправилась учиться в США. Переезд в другую страну она назвала самым важным шагом в своей жизни.

"Выбор, в правильности которого я не сомневалась ни минуты. Город мечты превратился в дом", - писала Айару.

Там же младшая сестра Айсауле сдала тест на получение водительских прав, однако водить автомобиль до 18-летия она пока не может.

Stories Айару Бакытбек. Скрин: instagram.com/aiaru_bb

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945900-sladkaya-takaya-ayaru-bakytbek-poluchila-more-komplimentov-posle-foto-v-tope-i-mikroshortah/