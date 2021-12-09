"Быть келинкой нелегко": жена Сейфуллина Жолбарыса поведала об отношениях со свекровью

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Катериной: instagram.com/kat_azalaniss

Супруга казахстанского певца и композитора Сейфуллина Жолбарыса рассказала об отношениях со своей свекровью. Екатерина отметила, что получила бесценный опыт от своей ене, хотя и призналась, что быть казахской келин нелегко, передает NUR.KZ.

Супруга Сейфуллина Жолбарыса, которая младше него на 15 лет, отметила, что благодарна своей свекрови.

"Так как выросла я вольной и открытой, часто возникали трудности. Мы ведь сейчас говорим об отношениях ене-келин? Так вот, келинкой быть нелегко.

Приходится наступать своей песне на горло. Но в обмен на эти неудобства я получила большой и бесценный опыт от своей ене, за что ей очень благодарна.

Ей, впрочем, со мной тоже нелегко, наверное, я ведь не из мягких и послушных девочек и у меня есть свои зубы, которые я изредка показываю", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис супруги Жолбарыса. Скриншот: instagram.com/kat_azalaniss

Катерина также рассказала, как познакомилась со своим супругом. Он пригласил талантливую молодую девушку, владеющую казахским языком, в свою команду. Композитор был очарован Катериной, встретив ее на съемках телепередачи.

"Пела "Желсіз түнде жарық ай" и ему там пришел конец. Поначалу я думала, что мы просто работаем вместе (наивная девочка), а потом пришли приглашения на обеды, а затем и на ужины. Надо сказать, что Сейфуллин еще тот упорный ухажер. Добился-таки меня", - призналась она.

Мы писали ранее, что жена композитора пожаловалась на хейтеров.

Сторис супруги Жолбарыса. Скриншот: instagram.com/kat_azalaniss

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946183-byt-kelinkoy-nelegko-zhena-seyfullina-zholbarysa-povedala-ob-otnosheniyah-so-svekrovyu/