"Енешки, прекратите так делать, вы что?": Сая Иминова осудила один из послеродовых обычаев

Сая Иминова. Фото: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Актриса Сая Иминова пообщалась с подписчицами не тему своих недавних родов. Звезду шокировал обычай, связанный с послеродовой гигиеной. Она предположила, что совет не мыться 40 дней после рождения ребенка исходит от свекровей, и обратилась к ним, передает NUR.KZ.

Одна из пользовательниц соцсети спросила Саю в Instagram, будет ли актриса соблюдать традицию не купаться в течение 40 дней после родов, которые перенесла несколько дней назад. Однако супруга Ильяса Иминова назвала подобное бредом.

"Бред какой-то. Кто-то правда так делает после родов?" - удивилась представительница шоу-бизнеса.

Тем не менее, как оказалось, некоторые из ее подписчиц были вынуждены следовать этому обычаю по настоянию свекрови. После этого Сая обратилась ко всем свекровям.

"Мне несколько людей написали, что делали это. Что им енешки говорили не мыться, понимаете? Не знаю, у меня тут катетер был, шланг в позвоночнике торчал. Я только родила и пошла в душ в роддоме. Это, конечно, жесткач просто. Там открытые раны. Енешки, прекратите так делать, вы что? Мне кажется, это енешки, которые хотят, чтобы их сыновья разлюбили своих жен. Ну как 40 дней человек может не мыться?" - возмутилась актриса.

Story Саи Иминовой: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Кроме того, Сая призналась, что после рождения первого сына у нее была послеродовая депрессия. Однако сейчас все совершенно по-другому.

"Сейчас у меня гармония: заботливый и любящий муж, прекрасный сын, мама рядом. В общем, все хорошо и я хожу окрыленная!" - похвасталась артистка.

Сая Иминова с семьей. Фото: instagram.com/saya_orazgaliyeva

Напомним, ранее Дарью Александрову тоже шокировал обычай не мыться 40 дней после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946115-eneshki-prekratite-tak-delat-vy-chto-saya-iminova-osudila-odin-iz-poslerodovyh-obychaev/