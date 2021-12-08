"Созданы друг для друга": Данагуль Темирсултанова показала архивные фото с мужем

Азат Сейтметов и Данагуль Темирсултанова. Фото: instagram.com/danagultemirsultanova

Казахстанская актриса театра и кино 57-летняя Данагуль Темирсултанова опубликовала архивные снимки, на которых запечатлена с супругом актером Азатом Сейтметовым. Подписчики в соцсети осыпали пару комплиментами, добавила свой комментарий и их дочь - молодая актриса Айым Сейтметова, передает NUR.KZ.

"Эх, молодость", - подписала Данагуль архивные фото в Instagram.

Подписчики оставили свои отзывы. В числе первых публикацию прокомментировала их дочь Айым Сейтметова.

"Такие красивые!" - восхитилась родителями молодая актриса.

Фанаты и коллеги не поскупились на теплые комментарии.

"Вы и сейчас прекрасны", "Красавица Дана", "Пусть побольше у вас будет таких счастливых дней", "Замечательная пара", "Живите в радости до старости", "Символ любви", "Вы прям не меняетесь", "Молодость не вернешь, жаль", "Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в мечту", "Айым - мамина копия", "Вы созданы друг для друга", - написали они.

Данагуль Темирсултанова - заслуженный деятель Казахстана, известна своими ролями в фильмах "На перевале", сериалах "Саранча", "Айналайын", "Вузеры", "Домашние войны". За роль в фильме "Келинка тоже человек" Данагуль была отмечена премией "Выбор критиков-2018".

Ее супруг Азат Сейтметов - заслуженный деятель Казахстана, актер театра и кино, зрители помнят его роли в фильмах "Рэкетир", "Небо моего детства", "Дорога к матери", сериалах "Прямой эфир", "Одноклассники", "Саранча" и других.

Напомним, их дочь Айым Сейтметова объявила о своей беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945867-sozdany-drug-dlya-druga-danagul-temirsultanova-pokazala-arhivnye-foto-s-muzhem/