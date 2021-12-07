"Какой счастливый у меня сын": Гульзира Айдарбекова показала кадры плачущего Кайрата

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Продюсер и мама казахстанского певца Кайрата Нуртаса показала кадры, где певец, исполняя песню, плакал. Гульзира Айдарбекова задалась вопросом, что же растрогало Кайрата, у подписчиков на этот счет были свои предположения, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова поделилась архивным видео. На концерте, исполняя песню "Маралым", Кайрат Нуртас дал волю нахлынувшим чувствам.

"Кто понял, отчего плакал Кайрат? От того, что народ проявляет к нему любовь? От переживаний, что тревожат его сердце? От неведомого ему самому чувства?

А меня растрогал момент, когда Кайрат попросил всех осветить зал, все как один проявили отзывчивость и включили фонари в своих мобильных устройствах, народная любовь заставила меня плакать.

Какой счастливый у меня сын, который чувствует поддержку и добродушие своего народа. Тысячу благодарностей Всевышнему", - написала она в Instagram.

Подписчики отметили, что Кайрат - любимец своих зрителей. И каждый концерт - это проявление искренних чувств певца и его публики, считают они.

А некоторые решили, что артист плачет из-за проблем в отношениях с супругой, ведь слухи об их разводе муссируются уже достаточно давно.

"Когда поет эту песню, наверное, понимает, как любит Жулдыз", "У Кайрата доброе сердце, он добродушен, поэтому и плачет", "Он поет сердцем, а как же можно петь эту песню без слез", "Жулдыз с ним рядом была, это 2020 год", - отметили они.

На страничке Кайрата появились те же кадры.

"Соскучился по своим концертам. Скучаю по вам, мои дорогие. До скорой встречи. Архив 08.03.2020 год", - отметил он.

Напомним, загадочное послание Кайрата Нуртаса обеспокоило фанатов. Они решили, что певец адресует слова своей супруге Жулдыз Абдукаримовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945726-kakoy-schastlivyy-u-menya-syn-gulzira-aydarbekova-pokazala-kadry-plachuschego-kayrata/