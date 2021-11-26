"Наши души истосковались друг по другу": Макпал Исабекова нежно поздравила мужа с годовщиной

Макпал Исабекова. Фото: nstagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова трепетно поздравила супруга с важной датой. Ровно год назад, отмечает артистка, произошла судьбоносная встреча, которая привела влюбленных к алтарю, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова рассказала, как муж поздравил ее с годовщиной их первой встречи. С утра он возился с огромным букетом белых роз, чтобы сделать сюрприз для любимой жены.

"Прошел ровно год с момента, как наши взгляды впервые встретились. Год с того дня, когда меня трясло весь день от одной только мысли о нем. Год с той минуты, как он абсолютно неприкрыто смотрел на меня в упор у витрины с круассанами.

Сегодня, спустя этот просто нереально насыщенный год, я его жена, он мой муж. Наша встреча была долгожданной и желанной для нас обоих.

Видимо, наши души уже так истосковались друг по другу, что Всевышний сжалился над нами и послал меня в город Чимкент голодной, прямо к нему в объятия", - написала Макпал на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артистка отмечает, что очень счастлива в браке. Ее муж заботлив и внимателен к ней.

"Конечно, в совместной жизни бывает разное - и ссоры, и недопонимания, и разбросанные вещи, но все это не идет ни в какое сравнение с той радостью, которую я ощущаю, когда открыв глаза утром, я вижу его улыбающегося...

У меня еще много таких маленьких, только моих радостей рядом с ним. Они бесценны для меня. Я счастлива. Я вижу что он тоже. С годовщиной нас, любимый", - посвятила трогательные строки мужу Макпал.

Напомним, этой весной Макпал Исабекова и ее избранник сочетались супружескими узами по мусульманским традициям. А в начале июля влюбленные зарегистрировали брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944066-nashi-dushi-istoskovalis-drug-po-drugu-makpal-isabekova-nezhno-pozdravila-muzha-s-godovschinoy/