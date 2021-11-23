"Пожелали смерти моим детям": Жулдыз Абдукаримова подает в суд на хейтеров

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса и "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова решила судиться с пользователями Сети, действия которых, по ее мнению, перешли всякие границы дозволенного. Долгое время она была терпелива к язвительным высказываниям хейтеров, но в этот раз обидчики пожелали смерти ее детям, передает NUR.KZ.

Супруга известного певца Кайрата Нуртаса не раз говорила, что терпела нападки злопыхателей. На этот раз хейтеры зашли слишком далеко. Жулдыз опубликовала фото одного из своих обидчиков. Молодой человек осмелился написать грубые высказывания в ее адрес.

"Чем больше я молчу, тем больше проявляют наглости. На этого парня и двух женщин, которые пожелали смерти моим детям, юристы готовят иск в суд. И в социальных сетях нужно соблюдать порядок", - заявила Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса также отметила, что многие молодые люди, совершая подобные шаги, не думают, что позорят свою семью.

"Думают ли молодые о чести своих родителей в такой момент? Информация о владельце этого негативного отзыва нашлась быстро. Далее будет возбуждено дело.

Мои читатели присылают мне фотографии родителей этого парня, написавшего тот негативный комментарий. Но я их фото публиковать не буду. Думаю, они сами прочтут мой сторис и воспитают сына. Всех благодарю", - написала она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Напомним, Жулдыз Абдукаримова однажды ответила на критику в адрес ее дочери, написав пост в соцсети. Девочка впервые вышла на сцену шоу "Мама, маған дауыс бер!" и продемонстрировала вокальные данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943491-pozhelali-smerti-moim-detyam-zhuldyz-abdukarimova-podaet-v-sud-na-heyterov/