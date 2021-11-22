"Не вижу угрюмых лиц": вернувшаяся в Казахстан Алуа Конарова поделилась впечатлениями

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Отечественный продюсер Алуа Конарова, больше года прожившая в Турции, недавно прилетела в Алматы. Она отметила, что очень скучала по родному городу, который, как и все мегаполисы мира, имеет свои плюсы и минусы, передает NUR.KZ.

Алуа Конарова прилетела в Казахстан по делам. Ребята из группы Rin'Go встретили своего продюсера с букетом цветов. Конарова отметила, что очень скучала по Алматы, его особой атмосфере.

"Многие спрашивают об ощущениях от возвращения в родные пенаты. Мое пребывание в Турции в марте 2020-го оказалось не осознанным и подготовленным переездом, а вынужденным и внезапным, ввиду начавшегося локдауна.

Я дико скучала по городу, неповторимой атмосфере и ощущению нахождения среди своих, где меня знают. Любят, не любят - неважно", - отметила Алуа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Возвращение на родину было волнительным, отмечает Конарова.

"Первые несколько дней прошли, как в тумане, я даже улицы забыла, не могла спать и плохо ориентировалась в пространстве, сейчас уже все в порядке. Радует чистота на улицах, сервис, цивильняк, неповторимая душа моего любимого города местами все та же, как в юности.

Вынужденное отсутствие заставило взглянуть на Алматушку другими глазами. Я в упор не вижу угрюмых лиц (по рассказам), только как-то озабочены все своими проблемами, спешат, не смотрят по сторонам", - продолжила она.

Отметила продюсер и то, что подорожали продукты, рестораны, жилье, такси.

"Город застраивается бесконечными муравейниками и тойханами (на хр**а?). И главное - смог. Вернулся забытый в Турции ринит практически с порта. Мне жаль жителей, деток, дышащих этим воздухом.

Не строить бесконечные высотки и молы надо бы, а заняться проблемами экологии города, это, на мой взгляд, задача первостепенная", - считает Алуа.

Продюсер заверяет, что обязательно вернется домой.

"Удручает лишь временное отсутствие работы у меня здесь, но это дело времени, думаю. Не хочу уезжать, но пока не решу вопросы в Турции, к своему сожалению, остаться не получится.

Но я вернусь, возможно, через год, если налажу свою работу в КЗ. Спасибо за улыбки, я их вижу", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943326-ne-vizhu-ugryumyh-lits-vernuvshayasya-v-kazahstan-alua-konarova-podelilas-vpechatleniyami/