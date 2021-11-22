"Хороший ухажер, надо брать": 41-летняя Боня похвасталась шикарными букетами от незнакомца

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня похвасталась роскошными букетами цветов, которые получила от незнакомого поклонника. Фанаты отметили, что такого щедрого ухажера "надо брать", передает NUR.KZ.

"Когда дома весна", - написала Виктория в Instagram.

Она опубликовала фото и видео с огромными букетами нежно-розовых цветов. Щедрость ее поклонника впечатлила подписчиков и звездных коллег.

В числе оставивших отзывы были Динара Сатжан, Анастасия Барашкова, Олеся Малинская, Саша Рей и другие. Они пожелали Виктории настоящего счастья.

"Волшебно", "Какой роскошный букет, дорогая моя Викуся, ты этого достойна!", "Какие красивые цветочки", "Идеальный букет!", "Хороший ухажер, надо брать", "Лучшее для лучшей", "Это от кого?", "Счастья Вам, девочка Вика!!!",

"Это нереально красиво!", "Я подумала, что цветочный магазин переезжает", "Вот это нежность!", "Пусть весна будет everyday", "Кто-то замуж собрался? Великолепные букеты", - написали они.

Фолловеры поинтересовались, кто же прислал ей такой роскошный букет.

"Знать бы еще, кто он", - ответила смущенная теледива.

Мы писали ранее, что Виктория Боня вслед за Бузовой стала блондинкой. Чуть позже опубликовавшую детское фото телеведущую распекли за пластику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943303-horoshiy-uhazher-nado-brat-41-letnyaya-bonya-pohvastalas-shikarnymi-buketami-ot-neznakomtsa/