"Губы с годами распухли?": опубликовавшую детское фото Боню распекли за пластику

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и модель Виктория Боня порассуждала о комплексах. Она считает, что человек должен принимать себя таким, как есть. Теледива также поделилась детским снимком, однако некоторые подписчики не разглядели у маленькой Вики пухлых губ, передает NUR.KZ.

Виктория поделилась своей историей. В детстве у нее были комплексы по поводу внешности.

"Как я начала себя принимать. Я, как сейчас, помню тот день, когда было сделано это фото. Я зашла в фотостудию с мыслью "надо поджать губы".

Потому что мне всегда говорили, что я губошлепка. Я стеснялась своей внешности, не принимала ее", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Боню поддерживали мама и папа, они внушали девочке, что она красивая.

"Я приходила к папе и жаловалась. Помню, как сидела у него на коленях и говорила: "Почему у меня такие губы?". На что папа отвечал: "У тебя красивые губы".

Я спрашивала: "Почему я такая худая?". А мама говорила: "Ты не худая, а стройная. Стройная, как кипарис". Я не знала, что такое кипарис, но так его не любила", - продолжила она свой рассказ.

Модель убеждена, что каждый должен ценить свою аутентичность и непохожесть.

"Сегодня я радуюсь, что и губы у меня такие, и оттенок кожи, что я всегда была смуглее всех. Почему мы должны быть все, как один? Принимайте себя и не позволяйте другим укоренять в вас комплексы", - подытожила она.

Подписчики оставили свои отзывы. И если одни осыпали ее комплиментами, восхищаясь ее красотой, то другие отметили, что Боня обращалась к хирургу.

"Вижу полностью переделанное лицо после пластики", "Губы были меньше, стали полными", "А губы? С годами распухли уже на пол-лица?", "Милая, скажите, а принимать себя - это фотошопить фотки до неузнаваемости в инсте?",

"На этом фото вы не поджимали губы, просто хотите всем доказать что свои от природы пухлые, но на самом деле это не так", - раскритиковали ее комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939864-guby-s-godami-raspuhli-opublikovavshuyu-detskoe-foto-bonyu-raspekli-za-plastiku/