Лолита Милявская призналась в романе с криминальным авторитетом

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская в эфире шоу "Есть вопросики" рассказал о наиболее ярких моментах своей личной жизни. 58-летняя звезда призналась, что у нее были отношения с криминальным авторитетом, передает "Комсомольская правда".

По словам знаменитости, роман с "вором в законе" был одним из лучших в ее жизни. Также у нее поинтересовались, выступала ли она перед бандитами, на что артистка ответила утвердительно.

"Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва. Именно с ним я посещала все эти злачные места", - откровенно призналась Лолита.

Милявская прошлась и по своим мужьям, которых у нее было целых пять. Она призналась, что из всех браков реальными оказались только три.

Один союз, по ее словам, был фиктивным, в другом были "не очень брачные отношения". Кроме того, певица отметила, что в ее практике попался жиголо, которого она одаривала дорогими подарками. Также у нее имеется опыт любовной связи с женщиной.

Недавно постройневшая Лолита Милявская выложила видео с задорными танцами со шваброй. Она озвучивала и размер своей пенсии. Ходили слухи, что звезда тайно вышла замуж в шестой раз. Нелестно артистка отзывалась об одном своем бывшем супруге Дмитрии Иванове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943154-lolita-milyavskaya-priznalas-v-romane-s-kriminalnym-avtoritetom/