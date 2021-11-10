"Бодренькие ягодицы": постройневшая Лолита Милявская устроила задорные танцы со шваброй (видео)

Лолита Милявская. Кадр из видео: instagram.com/lolitamilyavskaya

57-летняя украинская и российская певица Лолита Милявская показала постройневшую фигуру. Артистка устроила жаркие танцы в леопардовом боди под песню Светланы Лободы, передает NUR.KZ.

Лолита Милявская всегда славилась своим оптимизмом и позитивным взглядом на жизнь. Артистка зарядила хорошим настроением своих подписчиков, станцевав со шваброй.

"Улетая, решила убрать за собой.️ Хоть настроение далекое от американо, но песня Светы Лободы уж больно нравится", - написала она в соцсети.

Леопардовое боди выгодно подчеркнуло постройневшую фигуру 57-летней певицы.

Равнодушным ролик не оставил никого. Поклонники и звездные коллеги - Анита Цой, Светлана Лобода, Алсу, Юля Савичева и другие - рассыпались в комплиментах.

"Лолик, ты необыкновенная", "Ну что за девочка, обожаю", "Ай да, ноги, ай да, танцы", "Красотка наша", "Вот это фигура", "Жаркая уборка", "Всегда на позитиве", "Крутейшая", "Бомбическая женщина", "Фигура - восторг!", "Что делает с женщиной свобода", "Приятно смотреть на позитивного человека", "Топ-модель", "Бодренькие ягодицы", - отметили они.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская рассекретила своего бойфренда и отказалась выходить замуж в шестой раз. Кроме того, артистка назвала размер своей пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941511-bodrenkie-yagoditsy-postroynevshaya-lolita-milyavskaya-ustroila-zadornye-tantsy-so-shvabroy-video/