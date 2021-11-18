"Хочу много детей": Арман Коныр поделился планами на семейную жизнь

Арман Коныр. Фото: instagram.com/armankonyr

Отечественный певец и актер Арман Коныр является примерным отцом двух дочерей. Муж актрисы и теледивы Аши Матай неожиданно признался, что грезит о многодетной семье, передает NUR.KZ.

Арман Коныр охотно ответил на вопросы своих подписчиков в соцсети. На вопрос, хочет ли певец сына, он заявил, что не против стать многодетным отцом.

"Хочу много детей, сыновей и дочерей. Все по воле Всевышнего", - написал он.

Сторис Армана Коныра. Фото: instagram.com/armankonyr

Отметим, что у звездной пары - Армана Коныра и актрисы Аши Матай - подрастают две маленькие красавицы-дочурки.

Старшей Асылым недавно исполнилось пять лет. Аша показала, как отметила день рождения дочери в Дубае. А в первый день рождения малышки Айым в начале этого года Арман Коныр публично поблагодарил супругу за такой дорогой и долгожданный подарок, тем самым развеяв нарастающие слухи об их разводе.

Певец отметил, что дети - его главное достижение в жизни и сильнейшая мотивация.

Арман часто публикует снимки с дочерьми в своем Instagram, что умиляет его подписчиков. Они отмечают, что девочки очень похожи на отца. В воспитании детей певец придерживается определенных правил.

"Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, они все равно будут похожими на вас!" - считает он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942768-hochu-mnogo-detey-arman-konyr-podelilsya-planami-na-semeynuyu-zhizn/