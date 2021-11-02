Аша Матай показала, как отметила день рождения дочери в Дубае

Аша Матай с дочерью. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская телеведущая Аша Матай отметила день рождения старшей дочери Асылым в Дубае. В Эмиратах теледива проводит свой отдых, передает NUR.KZ.

Аша Матай поделилась фотографией старшей дочери Асылым. Девочку поздравили работники отеля в Дубае, преподнеся ей тортик со свечкой. Они также спели песню Happy Birthday to you.

"Душа моя, Асылым, наш первенец. Слава Богу, тебе уже исполнилось пять лет. Моя красавица. Будь счастлива!" - написала Аша в Instagram.

Подписчики присоединились к поздравлениям. Они пожелали девочке крепкого здоровья и счастливой жизни.

"Самое главное здоровья!", "Красавица!! Поздравляем с днем рождения", "С днем рождения Асылымку", "Поздравляю, балапанчик", - написали они.

Однако нашлись и критикующие.

"Хвастуны. Можно же было отпраздновать день рождения и дома. Не знаете уже куда свои деньги девать, если много денег, то можно же благотворительностью заняться", - написала подписчица.

Женщину осадили фанаты. Они отметили, что зависть - плохое чувство.

Сама же Аша порекомендовала посетить Дубай и ознакомиться с его достопримечательностями. Однако телеведущая заметила, что за границей острее всего чувствуется тоска по Родине.

"Madinat Jumeirah - одно из самых великолепных мест в Дубае. Обязательно приезжайте сюда, чтобы почувствовать атмосферу востока. Это целый комплекс зданий с восточным базаром. Еще ее называют маленькой Венецией из-за каналов с лодками", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940071-asha-matay-pokazala-kak-otmetila-den-rozhdeniya-docheri-v-dubae/