"Срочно родить дочку": Байзакова задумалась о пополнении в семье

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Скандально известная блогерша и актриса Айжан Байзакова призналась, что задумалась о рождении девочки. У Айжан уже есть маленький сын Алан, которого она очень любит и балует, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова впервые показала маленького сына в начале этого года. С тех пор малыш стал часто появляться в Instagram своей мамы.

А накануне вместе с Аланом на страничке Айжан появилась очаровательная малышка. Блогер призналась, что, глядя на детей, она умиляется их отношениям и хочет родить дочку.

"Смотря, как они любят друг друга (в перерывах между ожесточенными боями), хочется дочку. Девочки нежнее все-таки и подход к ним другой. Дай Бог, года через три, нам дома хватает детей", - написала она в сторис.

Сторис Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Отметим, что недавно Айжан вновь спровоцировала скандал, появившись на сцене вместе с казахстанскими музыкантами. Ее танцы многим показались слишком откровенными, а кадры с концерта разлетелись по Казнету.

"Просто кайфовать и получать за это деньги, мы это умеем", - прокомментировала она видео, которое опубликовала у себя на страничке.

Подписчики оставили свои отзывы.

"Была изюминкой концерта", "Микрофон после изнасилования", "Айжанка весь вечер только и **пкой трясла", "Красотка, вот так надо жить", "Как всегда Байзакова жжет", "Харизма прет", "Как соотечественников дразнишь, моралисты еще не набежали или уже свыклись?" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942284-srochno-rodit-dochku-bayzakova-zadumalas-o-popolnenii-v-seme/