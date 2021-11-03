"С дочери начни!": признавшаяся в любви к детям Волочкова получила порцию критики

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова умилила фолловеров, опубликовав нежное видео. На отдыхе в Турции балерина встретила малышку, с которой подружилась. Однако комментаторы отметили, что артистке, прежде всего, нужно уделять внимание собственной дочери, передает NUR.KZ.

Балерина опубликовала видео с маленькой девочкой, с которой очень мило общалась.

"Смотрите, какая у меня подружка получилась", - отметила Волочкова.

Кадры не оставили равнодушными преданных фанатов Анастасии.

"Как мило", "Нормальная Настя. Никому вреда от нее нет. Нет злобы и негатива", "Детей не обманешь! Они чувствуют хороших людей и это факт!", "Вы сама, как ребенок! Такие неподдельные эмоции", - написали они.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал артистку. По их мнению, Волочкова уделяет мало внимания родной дочери Ариадне.

"А почему нет фото с дочкой?", "Оно и видно, что любит детей, только ни одного фото с дочерью на отдыхе нет, одни шпагаты", "Очень плохая игра на камеру", "А как же ваша дочь? Почему не на отдыхе с вами, любить надо своих детей", "Детей она любит, с дочери начни!" - заключили комментаторы.

Внимание подписчиков привлекли также брови балерины.

"А что с бровями? Почему черные?", "Выключите Насте брови, пожалуйста", "Они живут своей жизнью", "Брови черные вразлет, не на том месте нарисованы", - отметили они.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему улетела одна на отдых без возлюбленного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940400-s-docheri-nachni-priznavshayasya-v-lyubvi-k-detyam-volochkova-poluchila-portsiyu-kritiki/