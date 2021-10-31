"Отдохнуть одной тоже приятно": Волочкова улетела отдыхать без своего возлюбленного

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых без своего возлюбленного. Артистка объяснила, почему так произошло.

Волочкова опубликовала новую фотографию с отдыха в Instagram. На этот раз она сидела на шпагате, опершись о борта суда с двух сторон. Волочкова в своей публикации рассказала, почему отдыхает одна.

Под предыдущими постами поклонники балерины интересовались, куда пропал ее возлюбленный Владимир. Балерина прояснила ситуацию.

"Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль. И остался в Москве", - пояснила Анастасия.

Балерина также написала, что не понимает некоторых пользователей, которые хотят, чтобы она была одна.

"Не дождетесь", - ответила она таким злопыхателям.

Также артистка призвала подписчиков приводить свои тела в порядок.

"Отдохнуть одной тоже приятно и весело. Но пока многие грустят там в холодной Москве в одиночестве, я в тепле и в окружении внимания", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1939791-otdohnut-odnoy-tozhe-priyatno-volochkova-uletela-otdyhat-bez-svoego-vozlyublennogo/