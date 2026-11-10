Анатолий Цой вышел на связь после экстренной госпитализации в Китае (видео)

Казахстанский и российский певец Анатолий Цой, которому потребовалась экстренная госпитализация в одну из клиник Китая, вышел на связь с поклонниками, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что Анатолию Цою потребовалась экстренная госпитализация в Китае.

Анатолий записал видеообращение ко всем, кто беспокоится за состояние его здоровья. Артист заверил, что с ним все хорошо.

"Не знаю, откуда просочилась информация по всем новостям, что мне сейчас плохо. На самом деле мне сейчас очень хорошо. Но я действительно нахожусь в больнице в Китае.

Благодаря замечательным врачам - китайским и, нашим, российским, которые создали план моего лечения, я сейчас его прохожу тут. Все идет по плану, все идет хорошо. Буквально пару дней и я буду как новенький", - отметил он.

Певец поблагодарил всех за поддержку.

"Берегите себя, берегите свое здоровье и будьте счастливы" - заключил он.

"Толя, выздоравливай поскорее, брат", "Здоровья тебе крепкого, Толя. Я знаю, ты сильный. Но ты так меня напугал. Ты мне очень дорог", "Скорейшего выздоровления", - написали ему пользователи соцсети.

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