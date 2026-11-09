Анатолию Цою потребовалась экстренная госпитализация в Китае

Казахстанский и российский певец Анатолий Цой экстренно госпитализирован в Китае. У артиста началось воспаление в брюшной полости, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал 112.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у певца начались еще в октябре. 37-летний артист почувствовал себя плохо, находясь на гастролях в Турции.

Он обратился за помощью к медикам. После лечения в частной турецкой клинике артист отправился в Китай.

Здесь Анатолию Цою стало хуже - исполнителя пришлось экстренно госпитализировать.

Как пишет издание, у Анатолия начался воспалительный процесс в брюшной полости, развился перитонит, врачи также обнаружили внутреннюю гематому.

В настоящее время Цой проходит курс лечения в китайской больнице, он чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

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