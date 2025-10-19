jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Настоящая легенда": ушел из жизни участник известной во всем мире группы Limp Bizkit

      Опубликовано:

      Гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс
      Гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс. Фото: x.com/SOTSPodcast

      Группа Limp Bizkit в Instagram сообщила поклонникам трагическую новость о том, что бас-гитарист коллектива Сэм Риверс ушел из жизни, передает NUR.KZ.

      Коллектив группы сообщил о смерти Сэма Риверса в соцсетях. Причина смерти пока остается неизвестной.

      "Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, нашего сердца. Сэм Риверс был не просто нашим басистом - он был настоящим волшебником. С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые невозможно заменить. Его талант был непринужденным, его присутствие незабываемым, его сердце огромным.

      Он был уникальным человеком, настоящая легенда из легенд. И его дух будет жить вечно в каждом ритме, на каждой сцене, в каждом воспоминании. Мы любим тебя, Сэм. Покойся с миром, брат", - сказано в сообщении.

      По данным издания Variety, умершему Риверсу было 48 лет. Он родился во Флориде, в 1977 году. Риверс начал заниматься музыкой в ​​средней школе, а его друг, будущий барабанщик Limp Bizkit Джон Отто, играл на джазовых барабанах.

      Позже Риверс переключился на бас-гитару и подружился с будущим вокалистом и рэпером Limp Bizkit Фредом Дерстом. Они образовали недолговечную группу Malachi Sage, но вскоре воссоединились с Отто, чтобы в 1994 году основать Limp Bizkit.

      Сэм Риверс покинул группу в 2015 году по состоянию здоровья, которое, как он позже признался, было вызвано болезнями печени, вызванными злоупотреблением алкоголем.

      "Из-за чрезмерного употребления алкоголя у меня развилась болезнь печени. В 2015 году мне пришлось уйти из Limp Bizkit, потому что я чувствовал себя ужасно. А через несколько месяцев я понял, что мне нужно все изменить, потому что у меня была серьезная болезнь печени", - рассказал Риверс журналисту Джону Видерхорну.

      Он вернулся в группу в 2018 году и оставался в ней до самой смерти.

      Напомним, несколько дней назад умер сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss, член Зала славы рок-н-ролла Пол Дэниел "Эйс" Фрейли. Ему было 74 года.

      А в июле текущего года звезда хэви-металла Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после прощального шоу с Black Sabbath.

