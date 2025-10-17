Умер сооснователь легендарной группы Kiss Эйс Фрейли

Умер сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss, член Зала славы рок-н-ролла Пол Дэниел "Эйс" Фрейли. Ему было 74 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

Как пишет журнал, причиной смерти стали полученные при падении в прошлом месяце травмы.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир.

Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его личности колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся не забывать об Эйсе!" - говорится в заявлении семьи Фрейли.

Как пишет РБК, Фрейли присоединился к Kiss, созданной гитаристом Полом Стэнли и басистом Джином Симмонсом, в 1972 году.

Он был ключевым участником группы с момента ее основания и автором хитов Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me, вместе со Стэнли разработал логотип группы. Каждый участник придумал себе уникальный макияж, Фрейли выступал под псевдонимом Space Ace с серебряными звездами на лице.

Состав Kiss менялся несколько раз. В 1982 году Фрейли покинул группу, чтобы сформировать собственную — Frehley's Comet.

С 1996 по 2002 годы Фрейли вновь играл с Kiss, но затем сосредоточился на сольной карьере. В числе самых известных проектов Фрейли был его сингл 1978 года New York Groove.

В 2014 году Фрейли, Симмонс, Стэнли и ударник Kiss Питер Крисс были включены в Зал славы рок-н-ролла.

В 2024-м Фрейли выпустил сольный альбом "10,000 Volts", который возглавил чарты Billboard.

