Умер легендарный рокер Оззи Осборн
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Звезда хэви-металла Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после прощального шоу с Black Sabbath, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.
Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.
Издание цитирует заявление его семьи: "С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью".
Осборн был пионером хэви-металла в составе Black Sabbath, прежде чем добиться огромного успеха самостоятельно. Он был известен такими хитами, как "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" и "Changes", как в составе группы, так и сольно.
Певец также обрел известность другого рода благодаря реалити-шоу MTV "Семейка Осборнов", которое транслировало довольно хаотичную жизнь выросшей в Бирмингеме звезды в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и двумя детьми, Келли и Джеком.
За время своей карьеры Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США - в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель.
У него также есть звезда на Голливудской Аллее славы, а также звезда на Брод-стрит в Бирмингеме, звезда Айвора Новелло и пять наград "Грэмми" из 12 номинаций. Кроме того, за эти годы он получил и другие награды, такие как премия "Божественный гений" от NME и премия "Живая легенда" от Classic Rock.
Как пишут авторы, у него была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.
У Осборна остались жена Шэрон и дети Эми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли, и внуки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267850-umer-legendarnyy-roker-ozzi-osborn/
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