"Юля буквально меня спасла": певец Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике

У российского певца Алексея Чумакова в отпуске обострились проблемы со здоровьем и ему понадобилась сложная операция на позвоночнике, передает NUR.KZ со ссылкой на СтарХит.

Как пишет издание, во время отдыха Чумакову стало насколько плохо, что он не мог уже самостоятельно передвигаться и едва не оказался в инвалидном кресле.

Сразу после возвращения в Москву, буквально с трапа самолета, его госпитализировали. В 67-ой больнице артисту провели хирургическое вмешательство, которое продлилась около пяти часов. Сообщается, что на операции настояла супруга Чумакова - певица Юлия Ковальчук.

"Юля меня буквально спасла (...) На три позвонка поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", - рассказал артист.

Медики рекомендовали Чумакову временно отказаться от гастролей, однако певец решил продолжить концерты, заявив, что намерен совмещать реабилитацию с работой, чтобы не подвести поклонников. Так, он вышел на сцену в Санкт-Петербурге, где собрал около двух тыс. зрителей.

