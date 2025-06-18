Ушла из жизни звезда советского фильма "Любовь и голуби"

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова, известная по фильмам "Любовь и голуби", "Старшая сестра", "Зеленая карета". Печальную новость сообщил МХТ им. Чехова, передает NUR.KZ.

Московский художественный театр имени А. П. Чехова в Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Ей было 80 лет.

"Наталья Максимовна была столпом труппы художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", - сказано в сообщении.

По информации ТАСС, Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В старших классах школы посещала занятия в драматическом кружке.

В 1965 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Выпускница курса заслуженного артиста РСФСР Бориса Зона.

Наталья Тенякова дебютировала в кино в 1966 году, исполнив роль Лиды Рязаевой в мелодраме "Старшая сестра". Среди наиболее известных киноработ: баба Шура в комедии "Любовь и голуби" и Евдокия Стольникова в детективном телесериале "Следствие ведут знатоки". В общей сложности Наталья Тенякова снялась в более чем десяти кинокартинах и сериалах.

В разные годы Наталья Тенякова была актрисой Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола, Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького, Государственного академического театра им. Моссовета и Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

В 1994 году Наталья Максимовна получила звание народной артистки РФ. В 1998 году была награждена "Орденом Дружбы", в 2005 году - "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2016 - "Орденом Почета".

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