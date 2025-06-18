Ушла из жизни звезда советского фильма "Любовь и голуби"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз

      Ушла из жизни звезда советского фильма "Любовь и голуби"

      Опубликовано:

      Наталья Тенякова
      Наталья Тенякова. Фото: МХТ им. Чехова

      Умерла народная артистка России Наталья Тенякова, известная по фильмам "Любовь и голуби", "Старшая сестра", "Зеленая карета". Печальную новость сообщил МХТ им. Чехова, передает NUR.KZ.

      Московский художественный театр имени А. П. Чехова в Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Ей было 80 лет.

      "Наталья Максимовна была столпом труппы художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", - сказано в сообщении.

      По информации ТАСС, Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В старших классах школы посещала занятия в драматическом кружке.

      В 1965 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Выпускница курса заслуженного артиста РСФСР Бориса Зона.

      Наталья Тенякова дебютировала в кино в 1966 году, исполнив роль Лиды Рязаевой в мелодраме "Старшая сестра". Среди наиболее известных киноработ: баба Шура в комедии "Любовь и голуби" и Евдокия Стольникова в детективном телесериале "Следствие ведут знатоки". В общей сложности Наталья Тенякова снялась в более чем десяти кинокартинах и сериалах.

      В разные годы Наталья Тенякова была актрисой Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола, Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького, Государственного академического театра им. Моссовета и Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

      В 1994 году Наталья Максимовна получила звание народной артистки РФ. В 1998 году была награждена "Орденом Дружбы", в 2005 году - "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2016 - "Орденом Почета".

      Напомним, 10 мая на 95-м году умерла советская актриса, звезда "Бриллиантовой руки" Нина Гребешкова.

      А 25 марта в 88 лет ушла из жизни озвучившая Каркушу из передачи "Спокойной ночи, малыши!" драматическая актриса и кукловод Галина Марченко.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.