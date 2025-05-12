Умерла звезда "Бриллиантовой руки", вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации, вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова, передает NUR.KZ со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Как сообщает Союз кинематографистов России на официальном сайте, 10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни советская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова.

"Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии, Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Л.И. Гайдаю и его таланту. После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нем. Она много работала над созданием документальных фильмов о муже, проводила вечера и творческие встречи в память о нем.

Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку Нине Павловне Гребешковой!" - отмечается в сообщении.

Согласно опубликованной информации, Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После окончания школы решила поступать в театральный институт и подала документы во ВГИК, куда прошла с первого раза.

Дебют актрисы в кино состоялся уже на первом курсе в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина. После окончания ВГИКа в 1954 году снялась в роли в картине "Испытание верности".

В творческой биографии актрисы около 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили роли в кинокартинах ее мужа, талантливого комедиографа, режиссера Леонида Гайдая. Среди них - строгая врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", Надежда - жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев".