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Умерла актриса из "Спокойной ночи, малыши", которая озвучивала Каркушу

Опубликовано:

Галина Марченко
Галина Марченко. Фото: avmmedia.ru

Вчера, 25 марта, в 88 лет ушла из жизни озвучившая Каркушу из передачи "Спокойной ночи, малыши!" драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, передает NUR.KZ.

Об этом сообщается на сайте студии AVNMedia, которая снимала программу "Спокойной ночи, малыши!".

"Почти полвека своей жизни Галина Марченко оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - пишут представители студии и приводят биографию актрисы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, а затем - режиссерские курсы училища имени Щукина.

До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (ныне - РАМТ), также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях.

В 1975 году судьба привела ее на Центральное телевидение. Именно здесь раскрылись в полной мере ее богатые актерские данные. Галина Александровна быстро освоила сложную технику работы с куклой, а все остальное решил ее голос.

Кого только из кукольных сказочных персонажей не переиграла она за эти годы: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!". И в каждую куклу она вкладывала частицу своей души.

В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи.

Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой "Спокойной ночи, малыши!", подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230544-umerla-aktrisa-iz-spokoynoy-nochi-malyshi-kotoraya-ozvuchivala-karkushu/