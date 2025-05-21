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Отдохнувшая за рубежом с детьми Макпал Исабекова попала с дочерью в больницу

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

41-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова, недавно отдохнувшая с детьми за границей, рассказала, что попала с маленькой дочерью в больницу, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Ноябрь" рассказала, как закончился ее отдых с детьми. Как только они вернулись в Казахстан, сразу же отправились в больницу.

"У Илаи температура с утра не сбивалась, нас положили. Все, кому должна была ответить по работе, не теряйте. Выйду на связь, как станет лучше", - отметила артистка.

Молодая мама поделилась своими переживаниями. Однако ее успокоило то, что дочь под наблюдением врачей.

"Пусть не болеют дети! Слава Богу, это не началось в поездке или в дороге. Слава Богу, мы дома, здесь, в больнице, под наблюдением врачей мне спокойнее", - рассказала она.

Мы также писали, что Макпал Исабекова показала подросших детей.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2247372-otdohnuvshaya-za-rubezhom-s-detmi-makpal-isabekova-popala-s-docheryu-v-bolnicu/