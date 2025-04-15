Для обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова запросили 14 лет колонии
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В России подходит к завершению судебный процесс по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Накануне прошли прения сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
В убийстве Талькова подозревают бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана, проживающего сейчас в Израиле.
Гособвинение попросило суд заочно приговорить Шляфмана к 14 годам колонии строгого режима. Защита обвиняемого настаивает на оправдательном приговоре.
Напомним, Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта во дворце спорта "Юбилейный".
По версии обвинения, конфликт возник между Тальковым и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В ходе драки они начали стрелять друг в друга. Вмешавшийся Шляфман выстрелил в Малахова, но тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце.
После инцидента Шляфман уехал в Израиль и получил гражданство этой страны.
В июне 2024 года, спустя 33 года после смерти Талькова, дело о его гибели было завершено.
"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - заявляли тогда в Следкоме.
Как пишет РИА Новости, Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.
Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность.
Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".
Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2235731-obvinyaemomu-v-ubiystve-pevca-igorya-talkova-zaprosili-14-let-kolonii/