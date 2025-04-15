Для обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова запросили 14 лет колонии

В России подходит к завершению судебный процесс по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Накануне прошли прения сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В убийстве Талькова подозревают бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана, проживающего сейчас в Израиле.

Гособвинение попросило суд заочно приговорить Шляфмана к 14 годам колонии строгого режима. Защита обвиняемого настаивает на оправдательном приговоре.

Напомним, Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта во дворце спорта "Юбилейный".

По версии обвинения, конфликт возник между Тальковым и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В ходе драки они начали стрелять друг в друга. Вмешавшийся Шляфман выстрелил в Малахова, но тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце.

После инцидента Шляфман уехал в Израиль и получил гражданство этой страны.

В июне 2024 года, спустя 33 года после смерти Талькова, дело о его гибели было завершено.

"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - заявляли тогда в Следкоме.

Как пишет РИА Новости, Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.

Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность.

Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.