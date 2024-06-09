Расследование смерти певца Игоря Талькова завершили спустя 33 года

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования гибели певца Игоря Талькова, умершего в 1991 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком РФ.

В официальном Telegram-канале Следственного комитета сообщается, что завершено расследование в отношении концертного директора Талькова - Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - говорится в сообщении СК,

В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела российские следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

В СК сообщили, что допросили больше 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, присутствовавших на месте происшествия.

"Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", - рассказали в комитете.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Как пишет РИА Новости, Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.

Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность.

Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.