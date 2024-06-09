Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Расследование смерти певца Игоря Талькова завершили спустя 33 года

Опубликовано:

Игорь Тальков
Игорь Тальков. Кадр из видео: YouTube/Игорь Тальков

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования гибели певца Игоря Талькова, умершего в 1991 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком РФ.

В официальном Telegram-канале Следственного комитета сообщается, что завершено расследование в отношении концертного директора Талькова - Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - говорится в сообщении СК,

В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела российские следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

В СК сообщили, что допросили больше 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, присутствовавших на месте происшествия.

"Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", - рассказали в комитете.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Как пишет РИА Новости, Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.

Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность.

Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2114529-rassledovanie-smerti-pevca-igorya-talkova-zavershili-spustya-33-goda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.