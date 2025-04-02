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Сыгравший Бэтмена актер скончался от пневмонии в США

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Вэл Килмер
Вэл Килмер. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

В возрасте 65 лет ушел из жизни актер Вэл Килмер, известный своими ролями в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Настоящая любовь", передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе, ему было 65 лет. Причиной смерти стала пневмония, сказала его дочь Мерседес Килмер. Также известно, что у Килмера диагностировали рак горла в 2014 году, но позже он выздоровел, но был вынужден прервать карьеру.

По данным издания, его дебют в полнометражном фильме состоялся в фильме "Совершенно секретно!" в 1984 года. Также он сыграл в фильмах "The Doors" (1991), "Настоящая любовь" (1993), написанном Квентином Тарантино и снятом Тони Скоттом.

Наибольшую известность Вэл Килмер получил в 1995 году, сыграв в фильме "Бэтмен навсегда", где сыграл главую роль.

Несколько дней назад стало известно, что австралийский актер Ричард Нортон, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в возрасте 75 лет. О смерти сообщила его жена.

А в феврале этого года оскароносный актер Джин Хэкман и его жена, пианистка Бетси Аракава, были найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2232368-sygravshiy-betmena-akter-skonchalsya-ot-pnevmonii-v-ssha/