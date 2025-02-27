Оскароносный актер Джин Хэкман и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми

Оскароносный актер Джин Хэкман и его жена, пианистка Бетси Аракава, найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе, передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

Джин Хэкман, двукратный обладатель премии "Оскар" за фильмы "Французский связной" и "Непрощенный", и его жена, классическая пианистка Бетси Аракава, были найдены мертвыми в среду днем ​​в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, сообщили представителю издания в офисе шерифа.

Шериф отметил, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет, причину их смерти он не назвал. "Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ждем одобрения ордера на обыск", - сказал он.

Хэкману было 95 лет, его супруге Бетси Аракаве - 63 года. Пара поженилась в 1991 году.

Добавим, согласно данным Imdb, Юджин Аллен Хэкман родился в 1930 году в Сан-Бернардино, Калифорния. После нескольких переездов его семья обосновалась в Дэнвилле, штат Иллинойс. Джин рос в неполной семье, которую он покинул в возрасте шестнадцати лет ради службы в морской пехоте США.

Переехав в Нью-Йорк после увольнения, он сменил несколько работ, прежде чем начал изучать журналистику в Иллинойском университете. Хэкмену было уже за 30, когда он решил рискнуть и стать актером, поступив в Pasadena Playhouse.

Актерская карьера началась в 1964 году: после роли молодого жениха в бродвейской пьесе Any Wednesday Хэкмана утвердили на небольшую роль в фильме "Лилит".

В его фильмографии: "Бонни и Клайд" (1967) , "Я никогда не пел отцу" (1970), "Французский связной" (1971), "Приключения Посейдона"(1972), "Молодой Франкенштейн" (1974), "Ночные ходы" (1975), "Прикуси пулю", (1975), "Супермены" (1978), "Эврика" (1983), "Непрощенный" (1992), "Багровый прилив" (1995), "Джеронимо: Американская легенда" (1993) , "Уайатт Эрп" (1994), "Быстрый и мертвый" (1995), "Крайние меры" (1996) и другие картины.

В 1956 году Хэкман женился на Филиппе (Фэй) Мальтезе, в браке рождены трое детей: Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн Хэкман. Пара развелась в 1986 году. В 1991 году Джин Хэкман вступил в брак с классической пианисткой Бетси Аракава.