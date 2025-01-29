"Ты ушел так внезапно": Ернар Айдар рассказал о покойном отце

Казахстанский исполнитель Ернар Айдар посвятил трогательный пост в соцсети своему отцу, который скоропостижно ушел из жизни в декабре прошлого года, передает NUR.KZ.

Ернар поделился совместными видео с покойным отцом, снятыми во время его выступлений на сцене, и обратился к родному человеку публично.

"Дорогой мой папа... Все свои дела я всегда обсуждал с отцом, потому что он был разносторонним человеком и всегда говорил правду. Советоваться с ним дарило мне огромную мотивацию и уверенность. Перед каждым своим концертом я устраивал для него маленькое выступление дома. Папа в такие моменты указывал на недостатки в моих песнях, нарядах, речи, давал свои наставления и благословлял", - поделился он.

Артист признался, что трагедию переживает очень тяжело.

"Ерош, мой сын, смотри вперед, не зазнавайся, не возгордись, выступай на сцене достойно и ярко", — кто теперь скажет мне эти слова? С кем теперь делиться мыслями? У кого просить совета? К кому приходить за поддержкой? Кого радовать, оставаясь ребенком? Кому гордо говорить, что я твой сын?

Ты ушел так внезапно... Папа, я так скучаю по тебе. Говорят, нужно смириться с волей Всевышнего, принять ее. Но как же это тяжело", - написал Ернар.

Напомним, в конце декабря стало известно о смерти отца Ернара Айдара.