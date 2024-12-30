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Певец Ернар Айдар сообщил о смерти отца

Опубликовано:

Ернар Айдар с отцом
Ернар Айдар с отцом. Фото: instagram.com/ernaraidar_kz

Казахстанский исполнитель Ернар Айдар в минувшие выходные поделился личной трагедией в соцсети Instagram - скончался отец певца. Жанабаю Ахметову было 63 года, передает NUR.KZ.

Отец Ернара Айдара ушел из жизни 25 декабря. Мужчине было 63 года. Опечаленный сын сообщил печальную новость в Instagram, опубликовав последнее совместное фото со своим папой, сделанное в стенах мечети.

"Не могу поверить... Мой папа... Пусть Всевышний благословит вас и дарует вам рай", - написал певец в соцсети.

Свои соболезнования в комментариях под публикацией выразили тысячи поклонников Ернара Айдара, в том числе и знаменитости - артисты Нурлан Онербаев, Мейрамбек Бесбаев, Серик Ибрагимов, Жазира Байрбекова и Алишер Каримов, ведущая Анна Данченко и многие другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2206571-pevec-ernar-aydar-soobshchil-o-smerti-otca/

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