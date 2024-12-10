"Отмена путешествий, "лежачий" Новый год": Ажар Кунболат получила серьезный перелом

Казахстанская модель Ажар Кунболат получила травму, которая приковала ее к постели на два месяца - супруга актера Данияра Алшинова сломала копчик, передает NUR.KZ.

Печальными новостями в соцсети поделился известный супруг модели. Алшинов опубликовал фотографию из медицинского учреждения.

Как выяснилось, у Ажар перелом копчика - из-за этого пришлось вносить коррективы в запланированные мероприятия и поездки.

"Вынашиваешь грандиозные планы, а потом жена ломает копчик. Два месяца постельного режима, отмена всех путешествий, "лежачий" Новый год. Берегите себя, ребята", - написал актер в Instagram-сторис.

Пострадавшую девушку друзья подбодрили клубникой в шоколаде.

Сторис Данияра Алшинова. Скрин: instagram.com/dalshino

Не так давно мы писали, что Ажар Кунболат впечатлила Казнет нежными фотографиями - казахстанскую модель назвали "совершенством".