"Отмена путешествий, "лежачий" Новый год": Ажар Кунболат получила серьезный перелом
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Казахстанская модель Ажар Кунболат получила травму, которая приковала ее к постели на два месяца - супруга актера Данияра Алшинова сломала копчик, передает NUR.KZ.
Печальными новостями в соцсети поделился известный супруг модели. Алшинов опубликовал фотографию из медицинского учреждения.
Как выяснилось, у Ажар перелом копчика - из-за этого пришлось вносить коррективы в запланированные мероприятия и поездки.
"Вынашиваешь грандиозные планы, а потом жена ломает копчик. Два месяца постельного режима, отмена всех путешествий, "лежачий" Новый год. Берегите себя, ребята", - написал актер в Instagram-сторис.
Пострадавшую девушку друзья подбодрили клубникой в шоколаде.
Не так давно мы писали, что Ажар Кунболат впечатлила Казнет нежными фотографиями - казахстанскую модель назвали "совершенством".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2198370-otmena-puteshestviy-lezhachiy-novyy-god-azhar-kunbolat-poluchila-sereznyy-perelom/