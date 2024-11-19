"Совершенство": казахстанская модель Ажар Кунболат впечатлила нежными фото

Супруга актера Данияра Алшинова, казахстанская модель Ажар Кунболат опубликовала снимки с недавней фотосессии в нежном образе - фото расхвалили в Казнете, передает NUR.KZ.

Для новой фотосессии популярной манекенщице не потребовалось множество атрибутов и броских нарядов. Ажар, одетая в белый лонгслив и свободные джинсы, легла на кожаное кресло и попозировала на камеру.

Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, подписав пост строчками из песни "Айна" на казахском языке в исполнении Сануржана Сулеймена.

"Вау", "Ну какая!", "Огонь", "Совершенство", - написали восхищенные фолловеры блога Ажар в соцсети.

Недавно Ажар Кунболат, отвечая на вопросы подписчиков, назвала свой рост.

Ее супруг, актер Данияр Алшинов, на двухлетнюю годовщину предложения показал фанатам, как это было.