Интимные фото Анны Asti попали в сеть: певица заявила о шантаже

Популярная певица стала жертвой хакеров - злоумышленники взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии артистки. Анна Asti заявила, что полгода ее шантажировали мошенники, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Царица" и "По барам" опубликовала обращение в своем Instagram-аккаунте, в котором назвала произошедшие "грубым нарушением ее частной жизни" и "попыткой подорвать ее репутацию".

Более того, как призналась Анна, злоумышленники пытались заработать на полученных интимных фото путем шантажа.

"Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь.

У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы", - написала Анна.

Недавно в Сети вызвал вопрос наряд, в котором Asti выступила на юбилейном шоу Игоря Крутого.