Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Интимные фото Анны Asti попали в сеть: певица заявила о шантаже

Опубликовано:

Анна Asti
Анна Asti. Фото: instagram.com/asti

Популярная певица стала жертвой хакеров - злоумышленники взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии артистки. Анна Asti заявила, что полгода ее шантажировали мошенники, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Царица" и "По барам" опубликовала обращение в своем Instagram-аккаунте, в котором назвала произошедшие "грубым нарушением ее частной жизни" и "попыткой подорвать ее репутацию".

Более того, как призналась Анна, злоумышленники пытались заработать на полученных интимных фото путем шантажа.

"Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь.

У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы", - написала Анна.

Недавно в Сети вызвал вопрос наряд, в котором Asti выступила на юбилейном шоу Игоря Крутого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2198015-intimnye-foto-anny-asti-popali-v-set-pevica-zayavila-o-shantazhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie