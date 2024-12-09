Интимные фото Анны Asti попали в сеть: певица заявила о шантаже
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Популярная певица стала жертвой хакеров - злоумышленники взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии артистки. Анна Asti заявила, что полгода ее шантажировали мошенники, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Царица" и "По барам" опубликовала обращение в своем Instagram-аккаунте, в котором назвала произошедшие "грубым нарушением ее частной жизни" и "попыткой подорвать ее репутацию".
Более того, как призналась Анна, злоумышленники пытались заработать на полученных интимных фото путем шантажа.
"Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь.
У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы", - написала Анна.
Недавно в Сети вызвал вопрос наряд, в котором Asti выступила на юбилейном шоу Игоря Крутого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2198015-intimnye-foto-anny-asti-popali-v-set-pevica-zayavila-o-shantazhe/